Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Saldırıdan bu yana yaklaşık 2.5 yıldır hastanede tedavi gören polis memuru Ateş şehit oldu. Şehidin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

BAYBURT'TA UĞURLANACAK

İHA'da yer alan habere göre şehit Muammer Ateş'in cenazesinin memleketi Bayburt'ta toprağa verileceği öğrenildi. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park’ta oynanan müsabaka sonrasında yapılan hain saldırıda ağır yaralanan Polis Memurumuz Muammer Ateş, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. Şehidimize Allah (c.c.) rahmet eylesin. Ailesi, yakınları ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Saldırıda 38'i emniyet personeli ve 8'i sivil olmak üzere 46 kişi şehit olmuş; 166 kişi de yaralanmıştı.