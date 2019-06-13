Habertürk'ten Nihat Uludağ'ı haberine göre, Hakkari Yüksekova Bölük Köyü Çatalkaya mezrasında gözaltına alınan Mesut Bakar sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilecek.
BOMBALARIN TEMİN EDİLMESİNDE GÖREV ALMIŞ
Mesut Bakar'ın Vodafone Park saldırısının ana faillerinden olan Mehmet Emin Töre ile saldırı öncesinde aynı evde kaldıkları, Töre'ye mihmandarlık yaptığı ve olayda kullanılan bombaların sevk ve idaresinde görev aldığı öğrenildi.
47 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi hayatını kaybetti. 242 kişi de yaralandı.
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