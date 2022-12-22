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Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte o yorumlar...

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  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "DELE ALLI ZAMAN KAYBI"

    Ali Gültiken/Sabah: Maç Beşiktaş adına istediği noktada bitse de Şenol Güneş'in, ilk 11'de sahaya sürdüğü oyuncularda büyük hayal kırklığı yaşadığını gördük. Atiba artık performans olarak ve yaşı dolayısıyla zorlanıyor. Fakat esas problem Dele Alli'de... Daha önce de aldığı şanslarda ortaya hiçbir şey koyamadı. Dün de yine bu hiçliğini tekrar etti. Teknik direktörler için de zor bir oyuncu. Dele Alli ile uğraşmak bundan sonraki zorlu lig maratonunda zaman kaybı olarak görülüyor. Şenol hoca da 29 dakika dayanabildi. Forvet hattı yine etkili ve golleriyle yoluna devam ediyor. Ama bu maçta bir kez daha görüldü ki orta alandaki sorunlar çözülmezse forvetin daha çok çalışması gerekecek.
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "EN BÜYÜK PROBLEM ORTA SAHAYDI"

    Bu tür maçlarda her zaman dikkatli olmak gerekir. Biraz işi gevşettiğinizde karizmanız çizilebilir. Kupa maçlarında birçok sürpriz yaşanabilir. Beşiktaş, ilk yarıda şoka uğrasa da yapılan değişiklikler ve oyuncuların reaksiyonlarıyla olması gerektiği gibi mücadeleyi galip bitirdi. Kartal'ın, sezon boyunca en büyük problemi orta sahasıydı. Bu kötü orta alan, Şenol hocanın yaptığı iki değişikliğe neden oldu. Dele Alli ve Atiba çıktı, Talha ile Fernandes oyuna girdi. Bu değişiklikler oyunu dengeledi. Sonra gelen Weghorst ve N'Koudou hamlesiyle olay çözüldü. Bu oyuncuların katkısıyla Cenk de daha işler hale geldi. Beşiktaş istediği pozisyon zenginliği ile golleri de yakaladı. Fernandes'in oyuna girdikten sonra katkısını beğendim. Redmond'un da biraz daha kıpırdaması lazım. Özellikle daha fazla gol katkısı yapması gerekir.
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "FUTBOL CİDDİ BİR OYUN"

    Güntekin Onay/Hürriyet: Şenol Güneş, Şanlıurfaspor’u kolay geçeceğini düşünerek özelllikle savunmada farklı tercihlerle takımını sahaya sürdü. Konuk takımın ilk 15 dakikada gelen 2 şok golü futbolun hangi seviyede olursa olsun ciddi bir oyun olduğunu bir kez daha hatırlattı. İkinci yarıda tempoyu daha da yükselten siyah beyazlılarda Weghorst’un da oyuna girmesiyle Cenk Tosun baskıdan kurtuldu ve alanlar bulmaya başladı.
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "ALLI ISTENEN SEVİYEDE DEĞİL"

    Dün Cenk Tosun’un golcülüğü ve Gedson’un orta sahadaki müthiş futbolu 2’nci yarıda fark yarattı. İlk yarıdaki dağınık Beşiktaş, lige hazır görünmezken 2’nci yarıdaki tempo, baskı ve gole yönelik oyun Şanlıurfaspor karşısında bile olsa izleyenlere keyif verdi. Beşiktaş, açısından en büyük olumsuzluk Dele Alli’nin fiziksel olarak bir türlü istenen seviyeye gelememesi.
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "ACILI KEBAPLA BAŞLADI"

    Turgay Demir/Fotomaç: Beşiktaş acılı kebap yiyerek başladı, tatlıyla bitirdi. Alternatif oyuncularla Şanlıurfaspor karşısına çıkan Kartal ilk yarıda yediği iki golle bildiğin şoka girdi. Bu öyle bir şoktu ki, ayakları titreyen Siyah-Beyazlı oyuncular en kolay pozisyonlarda dahi golleri kaçırıyor, dahası rakibe de maçı koparabilecek pozisyonlar veriyorlardı. İlk yarının sonlarına doğru kurulan baskı ikinci yarıdaki sağnak yağmurun habercisi gibiydi. N'Kouduo, Weghorst, Gedson, Tayyip Talha ve Tayfur Bingöl'ün oyuna girmeleri tüm dengeleri değiştirdi. 67-72 arasında beş dakikada üç gol bulan Kartal ondan sonra turu alıp götürdü. Weghorst ve N'Kouduo'nun oyuna girmesiyle Cenk Tosun'un da havası, suyu değişti, daha iyi pozisyonlar buldu ve üst üste goller attı.
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYECEKSİN"

    Bu maçtan alınacak dersler olduğu aşikar… En önemli ders şu; hiçbir rakibi küçümsemeyeceksin! Eğer bir rotasyon yapacaksan bu da ölçülü olmalı. Bu arada yenilen gollerde savunma ve kaleci Ersin'in hataları olduğunu da söylemek gerek. Weghorst ve N'Kouduo'nun form durumu Beşiktaş için çok önemli. Katar'daki Dünya Kupası ikisine de yaramış. Şenol Güneş bu maçtan sonra bazı oyuncularla ilgili kararını netleştirmiştir. Ligin devre arasında gidecek olanlar dün gece biletlerini almış oldular! Güneş verdiği şansı bu kadar kötü kullananlarla yol yürümez, bundan eminim. Şanlıurfaspor'u da kutlamak gerek. Futbolu çirkinleştirmediler, güçleri oranın a ellerinden geleni yaptılar.
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "DELE ALLI İNGİLTERE'YE DÖNEBİLİR"

    Oktay Derelioğlu/Takvim: Hazırlık kampını iyi geçiren bir Beşiktaş vardı. Dünya Kupası arasında; takım olma yolunda önemli maçlar yapmıştı Siyah- Beyazlılar. Şenol Güneş'in, Dele Alli ve Atiba ile başlamasının sebebi, iki oyuncuyu geniş rotasyonda takıma kazandırmak olduğunu düşündüm. Ancak arka arkaya yenen iki golde görüldü ki orta sahada sallanan oyuncuya yer yok. Karşındaki 2. Lig temsilcisi bile olsa futbolun acıması yok. Beşiktaşlı oyuncuların, hiçbir rakibin küçümsenmemesi gerektiğini 15 dakika yeniden hatırlaması iyi oldu. Orta alanda yapılan iki değişiklik sonrası ilk devrede oyun çok değişmedi ancak savunmada sertlik arttı. Cenk Tosun bu ülkenin en yetenekli golcülerinden. Yaptığı son vuruşlarla takımı oyuna ve skora ortak etti. 2-2 olduktan sonra Şanlıurfa'nın gardı zaten düştü. Weghorst ile Cenk Tosun'un, sezonun geri kalanında mutlaka yan yana oynaması gerekiyor. Şenol Hoca'nın, takımı bu iki santrforun üzerine inşa etmesi gerekiyor. Dele Alli, devre arasında İngiltere'ye dönebilir...
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "BÜNYEYE İLAÇ GİBİ GELİR"

    Ali Ece/Fanatik: Yarım saatlik felaket oyun ve skordan sonra Şenol Güneş hoca, devre bitmeden şoklama yaparak iki oyuncu birden değiştirdi. Yetmedi ikinci yarıya Weghorst’u da sahaya sürerek başladı. Gedson komple orta saha karakterini sahaya yansıttı ve geriden, önden; merkezden, yarım alanlardan seri paslarıyla Beşiktaş’ın önce oyun üstünlüğünü geri almasını sağladı. 67-73 ise “Beş dakikada Beşiktaş” geri dönüşünü izledik. 59’da Muleka yerine oyuna giren N’Koudou’nun Gedson veCenk Tosun’a ayak uydurmayı başarması da gol yağmurunu başlattı. İlk golde Gedson asistin asistini yaparken N’Koudou, Cenk’e asisti yaptı.

     
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    İkinci golde Gedson direkt asisti yaparken, ilk iki golü atan Cenk, N’Koudou ile gelen üçüncü golde asisti yaptı. Bu üç golde Weghorst’un varlığı bile yetti, zaten “0-2’den maç nasıl çevrilir”i en yüksek seviyede Dünya Kupası şampiyonu Arjantin karşısında göstermiş bir isim. Şanlıurfaspor karşısında dördüncü goldeki vuruşu zaten tüm dünyaya gösterdiği vuruş kalitesinden bir numune! Tayyip Talha stoper tandemini onsuz ilk yarım saate göre toparlasa da Beşiktaş’ın mutlaka Sergen Yalçın şampiyonluğu sezonundaki Josef kalibresinde bir çapaya ihtiyacı var. Bütçe varsa 2016 model Adriano tipi bir sol bek de takımın bünyesine ilaç gibi gelir. Saiss’in sakatlık durumuna göre 2022 model bir stoper Marcelo da kan yapar.

     
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

    "İDEAL ÜÇLÜ ŞOV YAPTI"

    Gökmen Özcan/ Fanatik: Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıya Wout Weghorst’la başladı. Hollandalı forvetin oyuna girmesiyle Beşiktaş’ın hücum hattı büyük güç kazandı. 59’da Muleka-N’Koudou değişikliği sonrası ön hücum üçlüsü;CenkWeghorst-N’Koudou olunca şov başladı. Cenk Tosun, 67 ve 70’te peş peşe attığı klas gollerle oyuna dengeyi getirdi. 73’te deCenk’in pasıyla hareketlenenN’Koudou, Siyah-Beyazlılar’ı öne geçirdi. Maçta son sozü Weghorst söyledi. Hollandalı forvet, 85’te attığı klas golle skoru 4-2 olarak tayin etti. Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda son 16’ya yükseldi. Kartal, klas hücum hattıyla kazandı ama savunmadaki kalite eksikliğine ancak transferle çözüm bulunabileceği bir kez daha tescillendi.
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları
  • Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

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