Beşiktaş - Şanlıurfaspor yazar yorumları

"DELE ALLI ZAMAN KAYBI"

Ali Gültiken/Sabah: Maç Beşiktaş adına istediği noktada bitse de Şenol Güneş'in, ilk 11'de sahaya sürdüğü oyuncularda büyük hayal kırklığı yaşadığını gördük. Atiba artık performans olarak ve yaşı dolayısıyla zorlanıyor. Fakat esas problem Dele Alli'de... Daha önce de aldığı şanslarda ortaya hiçbir şey koyamadı. Dün de yine bu hiçliğini tekrar etti. Teknik direktörler için de zor bir oyuncu. Dele Alli ile uğraşmak bundan sonraki zorlu lig maratonunda zaman kaybı olarak görülüyor. Şenol hoca da 29 dakika dayanabildi. Forvet hattı yine etkili ve golleriyle yoluna devam ediyor. Ama bu maçta bir kez daha görüldü ki orta alandaki sorunlar çözülmezse forvetin daha çok çalışması gerekecek.