Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde etkili oluyor

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Şenol Güneş yönetimindeki 14. derbi maçını yarın yapacak.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 13 derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe'ye toplamda 6 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 18 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

EN ÇOK GALİBİYETİ GALATASARAY'A KARŞI ALDI

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki derbilerde en çok galibiyeti Galatasaray'a karşı elde etti.

Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Galatasaray ile yaptığı 6 maçın 4'ünde galibiyet sevinci yaşadı. Bir maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray derbisindeki tek yenilgisini ise geçen sezon aldı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 7 lig maçında ise 2 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İLK SEZONUNDA 4 DERBİDE 3 GALİBİYET

Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünde ilk derbi heyecanını 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede sarı-lacivertli takımı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ikinci derbi mücadelesini ise 15. haftada Galatasaray'a karşı yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu maçı da 2-1 kazanarak üst üste iki derbi galibiyetine imza attı.

Söz konusu sezonun 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 32. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek derbilerde başarılı bir sezonu geride bıraktı.

2016-2017'DE DERBİLERDE YENİLMEDİ

Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonundaki derbi maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ikinci sezonundaki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray mücadelesini ise 1-0 kazanmayı bildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı maçı 0-0 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, rakibiyle Vodafone Park'ta ise 1-1 berabere kaldı.

GEÇEN SEZON İKİ KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Güneş döneminde geçen sezon çıktığı 4 derbi maçta ise ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, rakibine karşı deplasmandaki derbi mücadelesini ise 2-0 yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, Güneş dönemindeki ilk Galatasaray mağlubiyetini de almış oldu.

Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlı takım, sahasında ise rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

BU SEZONA BERABERLİKLE BAŞLADI

Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezonki derbi mücadelesine ise beraberlikle başladı.

Sezonun ilk derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 6. haftada konuk olan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE EVİNDE GALATASARAY'A GEÇİT VERMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı iç sahada başarılı sonuçlara imza attı.

Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Galatasaray maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı ekibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de Vodafone Park'taki derbi mücadelesini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, geçen sezon evindeki Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.

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