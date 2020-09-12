Beşiktaş sezon açılışlarında başarılı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna yarın deplasmanda Trabzonspor maçıyla başlayacak Beşiktaş'ta ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar göz dolduruyor. Beşiktaş, lig tarihinde geride kalan açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı 31 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

- Son 7 sezonda tek mağlubiyet aldı

Beşiktaş, son 7 sezondaki açılış maçlarından 6'sını kazanırken, 1'ini kaybetti.

Geçen sezonun ilk haftası deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonunda evinde Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 9 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 37 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

- 35 sezon sonra golsüz başladı

Geçen sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, 36 yıl sonra lige sessiz başlangıç yapmış oldu.

1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 36 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmemişti.

İlk hafta karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 47 gol gördü.

- İlk hafta maç sonuçları

Beşiktaş'ın lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: