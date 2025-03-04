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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı!

        Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde defansta da başarılı bir performans sergilemeye başladı.

        Giriş: 04.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:04
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        Solskjaer ile savunmada da toparlandı!
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        Kayserispor'u da yenerek ligde üst üste 4, toplamda ise resmi maçlarda üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

        Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile 9 resmi maçta sadece Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybederken 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Beşiktaş bu süreçte 18 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

        3 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, oynadığı hiçbir maçta ise 1'den fazla gol yemedi.

        Beşiktaş, Süper Lig'de toplamda 23 gol yerken bu alanda Fenerbahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumunda bulunuyor.

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