Beşiktaş-St. Patrick's maçı HT Spor'da canlı olarak yayınlanacak! HT Spor Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı izleme ekranı
Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe bugün saat 21.00'de oynanacak maç, HT Spor kanalından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Beşiktaş'ın tam kadro çıkacağı maç öncesinde muhtemel 11 ve siyah beyazlıların turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakipleri de belli oldu. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's maçı nereden izlenir? İşte, Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı ve anlık olarak izleyebileceğiniz HT Spor canlı izleme ekranı...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Maç, HT Spor ekranlarından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Muhtemel 11'lerin belli olduğu heyecanlı karşılaşma için Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Çok iyi hazırlandık ve yarınki maça hazırız." ifadelerini kullanmıştı. İşte, Beşiktaş-St. Patrick's maçına dair tüm detaylar ve HT Spor Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı izleme ekranı...
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇINI KİM YÖNETECEK, HAKEM BELLİ Mİ?
Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NEREDEN YAYINLANIYOR, CANLI OLARAK NEREDEN İZLENİR?
14 Ağustos 2025 Perşembe bugün saat 21.00'de oynanacak maç, HT Spor kanalından canlı ve anlık olarak izlenebilecek. İsteyen futbolseverler, HT Spor Youtube kanalı üzerinden de maçı canlı ve kesinsitiz olarak izleyebilir.
HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri;
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Jurasek, Emirhan, Paulista, Svensson, Orkun, Demir Ege, Muçi, Rafa Silva, Arroyo, Abraham
St Patrick's: Anang, McClelland, Grivosti, Redmond, McLaughlin, Leavy, Lennon, Forrester, Power, Melia, Mulraney
BEŞİKTAŞ, NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.
İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.
Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.
BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.