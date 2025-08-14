Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Maç, HT Spor ekranlarından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Muhtemel 11'lerin belli olduğu heyecanlı karşılaşma için Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Çok iyi hazırlandık ve yarınki maça hazırız." ifadelerini kullanmıştı. İşte, Beşiktaş-St. Patrick's maçına dair tüm detaylar ve HT Spor Beşiktaş-St. Patrick's maçı canlı izleme ekranı...