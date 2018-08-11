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Beşiktaş Süper Lig'e hazır

Siyah-beyazlı ekip sezon öncesi 3 resmi maçını kazanırken, oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş yeni sezon öncesi Dorukhan Toköz, Umut Nayir, Güven Yalçın ve Enzo Roco'yu renklerine kattı

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:58:14 | Güncelleme:

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona yarın Vodafone Park'ta Akhisarspor'u konuk ederek giriş yapacak.

Ligde üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından geçen sezonu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, 2018-2019'un hazırlıklarına 26 Haziran'da başladı. Kısa bir süre İstanbul'da çalışan siyah-beyazlılar, daha sonra Slovakya ve Avusturya'da kamp yaparak sezon başı hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesinde 6 hazırlık maçı yapan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

İlk maçında Siofok ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmada Gyirmot'u 4-1 yendi. Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, CSKA Moskova'ya 4-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip Reading ile 2-2 berabere kalırken, Krasnodar'ı 3-1 mağlup ederek hazırlık maçlarını noktaladı.

UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEMEDEKİ 3 MAÇI DA KAZANDI

Sezonun ilk resmi maçını Faroe Adaları deplasmanında B36 Torshavn ile oynayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk müsabakasını 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekip İstanbul'daki rövanş maçında ise tarihinin en farklı Avrupa kupası maçı galibiyetini aldı ve rakibini 6-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında ise Avusturya takımı LASK Linz'i evinde 1-0 yendi ve bu sezonki ilk 3 resmi karşılaşmasını da kazandı.

4 TRANSFER YAPTI

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ise devam ediyor.

Kadrosunu gençleştirmek ve eksik pozisyonlarını tamamlamak isteyen siyah-beyazlı ekip, Atiba Hutchinson ile sözleşmesini yenilerken, kadrosunu Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Güven Yalçın ile gençleştirdi.

Beşiktaş ayrıca Şili Milli Takımı forması giyen Enzo Roco'yu da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.

MEVCUT KADRO

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Adriano Correia, Enzo Roco, Alpay Çelebi, Gary Medel, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Pepe, Necip Uysal, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Orkan Çınar, Mertcan Açıkgöz, Dorukhan Toköz, Umut Nayir, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Alvaro Negredo, Güven Yalçın.

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