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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak
AA

Vodafone Arena'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan toplayan MKE Ankaragücü ise 13. sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun'un yanı sıra sakatlığı devam eden Ajdin Hasic yarınki maçta forma giyemeyecek.

Vincent Aboubakar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi, 2 galibiyet aldı.

Tedavisinde son aşamaya geldiği belirtilen Aboubakar'ın yarınki mücadelede forma giyip giymeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

JOSEF DÖNÜYOR

Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

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