Beşiktaş'ta 7 araçlık zincirleme kaza! 0:00 / 0:00

AA

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde seyir halinde olan 34 NGZ 897 plakalı otomobil, 34 TDH 07 plakalı ticari taksiye çarptı.

Taksi ve otomobilin savrulmasıyla bu güzergahta seyir halinde olan 5 araç daha kazaya karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. AA'nın haberine göre; kazanın ardından 34 NGZ 897 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.