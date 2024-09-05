Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amartey gelişmesi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amartey gelişmesi

        Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyunculardan Vincent Aboubakar ile Amartey'in geleceği belirsizliğini koruyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 17:55 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amartey gelişmesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Avrupa Ligi liste teslimine kadar göndermek istediği 3 futbolcuyla da yolları ayıramadı. Amartey, son olarak Eyüpspor'un teklifini reddetti. Aboubakar ile fesih görüşmeleri sürerken Kamerunlu golcüye Hatayspor talip oldu. Chamberlain de şimdilik elde kaldı. Çözüm arayışları devam ediyor.

        Beşiktaş, Avrupa Ligi liste teslimine kadar göndermek istediği Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Chamberlain ile yollarını ayıramadı.

        Daniel Amartey'e son olarak Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde mesafe kat etse de Ganalı futbolcu ilk başta sıcak yaklaştığı teklife ret yanıtı verdi.

        ABOUBAKAR'DA FESİH UMUDU VE HATAYSPOR GELİŞMESİ

        Milli maçlar için ülkesi Kamerun'da bulunan Vincent Aboubakar ile yapılan fesih görüşmelerinde ise sürpriz gelişmeler yaşandı. Beşiktaş, Kamerunlu golcü ile fesih konusunda önemli mesafe kat etti. Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Vincent Aboubakar'a talip oldu. Hatayspor'un Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği ve Beşiktaş'la yapacağı görüşmelerin sonucuna göre teklifini ileteceği öğrenildi.

        Beşiktaş'ta Chamberlain ise İngiltere'de yaptığı görüşmelerden sonuç alamazken ocak ayına kadar elde kalacak gibi görünüyor.

        Beşiktaş 3 futbolcuyu da UEFA listesine dahil etmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!