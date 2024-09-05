Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amartey gelişmesi!

Beşiktaş, Avrupa Ligi liste teslimine kadar göndermek istediği 3 futbolcuyla da yolları ayıramadı. Amartey, son olarak Eyüpspor'un teklifini reddetti. Aboubakar ile fesih görüşmeleri sürerken Kamerunlu golcüye Hatayspor talip oldu. Chamberlain de şimdilik elde kaldı. Çözüm arayışları devam ediyor.

Beşiktaş, Avrupa Ligi liste teslimine kadar göndermek istediği Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Chamberlain ile yollarını ayıramadı.

Daniel Amartey'e son olarak Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde mesafe kat etse de Ganalı futbolcu ilk başta sıcak yaklaştığı teklife ret yanıtı verdi.