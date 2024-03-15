Beşiktaş'ta Al-Musrati Antalyaspor maçında yok!

Beşiktaş, Süper Lig’in 30’uncu haftasında 16 Mart Cumartesi (yarın) sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.