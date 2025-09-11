Habertürk
        Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor!

        Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 14:25 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:25
        Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk yarım saati basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

        Isınma ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

        Kartal'da sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

        Siyah-beyazlılar, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

