Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, "Her yaş grubundan sporcularımız bizim camiamız için çok kıymetli. Bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Amatör şubelerimizde değerli başarılar elde etmiş sporcularımızla beraber olmaktan gururluyum. Hem başarılılar hem de karneleri çok iyi. Beşiktaş'ın geleceği bu çocuklarımız. Onlara sahip çıkalım. Bu göreve belli bir süre için geldik. Bu görev vatan görevidir. Beşiktaş camiasının her türlü birlik be beraberliği ihtiyacı var. Spor faaliyetlerinin başlangıcında desteklerinizi bekliyoruz. Bu birlik ve beraberliği tüm Türkiye’ye gösterelim. Tüm Beşiktaş camiası adına tüm Türkiye’nin ve Beşiktaşlıların bayramını kutlarım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.