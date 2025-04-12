Beşiktaş'ta Chamberlain sağ bekte, Svensson stoperde başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına 11'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun yanı sıra Joao Mario ve Ciro Immobile'nin yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti.

SAĞ BEKTE CHAMBERLAIN, STOPERDE SVENSSON

Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinde takımın defans hattını kurmakta zorluk çekti. Deneyimli teknik adam, Alex Oxlade Chamberlain'e bu maçta sağ bek pozisyonunda görev verdi. Asıl mevkisi sağ bek olan Svensson ise stoperde görev yaptı.

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu 11'iyle başladı.

Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

IMMOBILE YEDEK SOYUNDU Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı. Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, Kasımpaşa maçında ilk 11'e geri dönmüştü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.