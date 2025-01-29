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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Cher Ndour Twente'ye karşı yok! - Futbol Haberleri

        Ndour Twente'ye karşı yok!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak Perşembe akşamı (yarın9 Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Cher Ndour, hastalığı sebebiyle siyah-beyazlıların Hollanda kafilesinde yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:39
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        Ndour Twente'ye karşı yok!
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        Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçının kamp kadrosunu açıkladı.

        Siyah-beyazlılarda Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Hollanda'ya götürülmedi.

        Beşiktaş'ta ayrıca, isimleri UEFA listesinde olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almadı.

        Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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