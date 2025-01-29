Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Hollanda'ya götürülmedi.

Beşiktaş'ta ayrıca, isimleri UEFA listesinde olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor: