Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam!
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 01.11.2025 - 20:14 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:14
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.
