Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maça hızlı başlayan ve henüz 3. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılarda ilk yarıda iki kötü gelişme yaşandı.

Sarı kart sınırında bulunan Ricardo Quaresma, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Portekizli futbolcu gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düştü.

GÖKHAN TÖRE SAKATLANDI

Mücadelede dakikalar 33'ü gösterirken maça 11'de başlayan Gökhan Töre sakatlık yaşadı. Kendini yere bırakan milli futbolcunun yerine Caner Erkin oyuna dahil oldu.

Öte yandan Çaykur Rizespor'da 10. dakikada Gökhan Töre'nin bileğine basan Orhan Ovacıklı kırmızı kart görmüştü.

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