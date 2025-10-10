Habertürk
        Beşiktaş'ta Hasan Arat için kritik oylama!

        Beşiktaş Kulübü'nün 2 Kasım tarihinde yapılacak idari ve mali genel kurul toplantısında eski başkan Hasan Arat'ın 1 yıl süreli geçici ihracı oylanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:32
        Beşiktaş, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemi kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu toplantısına çağrı ilanı yayımladı.

        2 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı açıklanan toplantının gündem maddeleri ise dikkat çekici.

        Denetim Kurulu raporunun okunacağı toplantıda son 3 yönetime ait dönemler İdari ve Mali açıdan ibra oylamasına sunulacak.

        Toplantı gündeminin en dikkat çeken nokta ise 11. Madde oldu.

        HASAN ARAT'IN İHRACI İÇİN OYLAMA YAPILACAK

        Buna göre; eski başkan Hasan Arat'ın 1 yıl süreli geçici ihracı genel kurul nezdinde oylanacak.

        Yapılan açıklamada "Kulübümüz Üyesi Hasan Arat Hakkında Verilen 1 Yıl Süreli Geçici Çıkarma Disiplin Yaptırımının Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğünün 51.7 Hükmü Uyarınca Görüşülerek Genel Kurulun Oyuna Sunulması" ifadeleri kullanıldı.

        Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, 12 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün yumruklu saldırısına uğramıştı.

        Beşiktaş Disiplin Kurulu, yaşananların ardından soruşturma başlatmıştı.

        Dönemin Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise 23 Temmuz'da görevinden ayrılmıştı.

