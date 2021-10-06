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Beşiktaş'ta hedef yeniden Kaan Ayhan!

Beşiktaş, geride kalan transfer döneminde alamadığı Kaan Ayhan için gözünü devre arasına çevirdi

Beşiktaş'ta hedef yeniden Kaan Ayhan!

Sezona iddialı bir kadroyla giriş yapan Beşiktaş, devre arası için ise planlarını belirliyor.

Ocak döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda ilk hedef ise Kaan Ayhan olacak.

Kartal, Kaan'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraşsa da kulübü Sassuolo'nun kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ın ocakta milli oyuncuyu bonservisle kadrosuna katmak için girişimlerde bulanacağı ifade edildi. Takımında fazla süre bulamayan Kaan da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

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