Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sezon evinde oynadığı ilk resmi maçı da kazanarak ligde 2. galibiyetini aldı. Henüz 25. saniyede mağlup duruma düşse de geri dönmeyi başaran Beşiktaş'ta yeni transferlerle güçlenen hücum hattı göz dolduruyor.

Antalyaspor karşısında 11'de başlayan isimlerden Ciro Immobile 2 golle yıldızlaşırken Rafa Silva ise 1 gol kaydetti. Sağ kanatta görev alan Rashica 2 asistle galibiyetin kilidini açarken Semih Kılıçsoy ise 1 asist yaptı. Beşiktaş'ta şu ana kadar oynanan 3 resmi maçta Immobile 4 gol atarken Rafa Silva ise 3 gol ve 1 asist üretti.

EMİRHAN TOPÇU SİFTAH YAPTI Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Masuaku'nun yerine 11'de başlayan Emirhan, 2 de gol bulsa da ilki faul ikincisi ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. REKLAM

MASUAKU MAÇA YETİŞTİ Ailevi nedenlerden ötürü özel izin alıp cuma ve cumartesi günkü idmanlarda yer almayan Arthur Masuaku, dün gece İstanbul'a döndü. Demokratik Kongolu sol bek, Antalyaspor kadrosuna alınsa da yedek soyundu. Masuaku 67'de Emirhan Topçu'nun yerine oyuna girdi.

NDOUR BEĞENİ TOPLADI Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, Antalyaspor maçıyla sahne aldı. 67'de Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil olan 20 yaşındaki orta saha performansı ile beğeni topladı. Ndour, 90+5'te Muçi'ye şık bir trivela pasıyla asist yaparken maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektiren isim oldu.