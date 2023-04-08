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Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jackson Muleka beklentileri karşılayamazken, genç futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi. Şenol Güneş'in yeni sezon planlarında yer almayan Kongolu forvete sürpriz bir talip çıktı.

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  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Beşiktaş'ın sezon başında 3.35 milyon euroya Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın siyah-beyazlı takımdaki macerası kısa sürecek...
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Bu sezon birçok maçta görev almasına rağmen beklenen performansı bir gürlü sergileyemeyen 23 yaşındaki forvet, Şenol Güneş'in yeni sezon planlarında yer almıyor. 
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Muleka'ya Mısır ekibi Al-Ahly talip oldu.
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Arap basınında çıkan haberlere göre; gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Al-Ahly, forvet hattı için Muleka'yı ilk sıraya yazdı.
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Mısır ekibinin, 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyu transfer etmek için yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi.
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

    Transferin mali detaylarına da yer verilirken, Al-Ahly'nin Kongolu futbolu için Beşiktaş'a 3 milyon euro teklif edeceği öne sürüldü. 
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Haberde, AL-Ahly Teknik Direktörü Marcel Koller'in Muleka'yı takımında görmeyi çok istediği belirtilirken, hücum hattındaki Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması sebebiyle Muleka transferinin daha önemli hale geldiği ifade edildi.
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Kulüp Başkanı Al-Khatib'in de Muleka transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi için talimat verdiği kaydedildi. 
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    HÜCUMDA TEK ADAY JACKSON

    Bu arada Muleka için teklif yapmaya hazırlanan Al-Ahly'nin, Nantes'ta forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mostafa Mohamed'i de kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. 
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Al-Ahly'nin bir kulüp yöneticisi iddiaları yalanladı.
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Al-Ahly yetkilisi yaptığı açıklamada, "Al-Ahly'nin Mostafa Mohamed ile sözleşme imzalama düşüncesi yok. Şu anda masadaki tek forvet; Muleka." dedi.
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

    Takıma güçlü bir forvet kazandırmak istediklerini belirten yönetici, Muleka olmazsa başka alternatiflere yöneleceklerini söyledi. 
  • Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif!

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