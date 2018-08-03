Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik direktör Şenol güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Dünkü maçta oynayan oyuncular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.



NEGREDO İDMANDA



Bu arada Rayo Vallecano ile transfer görüşmelerinde bulunan Negredo'nun ilk görüşmelerden olumsuz bir sonuçla ayrıldığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim sabah idmanında yer alan İspanyol oyuncunun gitmesi için her türlü kolaylığı sağlayacak.



Yarın izin yapacak olan siyah beyazlılar Pazar günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam devam edecek.

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