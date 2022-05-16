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Beşiktaş'ta dikkat çeken olay! "Gizemli tünel"de inceleme

İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çeken bir olay meydana geldi. İlçede belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında bir tünel ortaya çıktı. Ekipler, ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlattı

Beşiktaş'ta dikkat çeken olay!
Beşiktaş'ta ortaya çıkan gizemli tünele inceleme
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DHA

Belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre iddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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