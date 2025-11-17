Beşiktaş'ta Rafa Silva "incelemeye" alınacak!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısına rağmen Rafa Silva konusundaki değişme olmadı.

Portekizli yıldızın menajerlik şirketi, 21 madde ile Beşiktaş'a cevap verdi. Rafa Silva, kulüpteki basın toplantısı ve menajerlik şirketinin ardından pazar günü de antrenmana çıkmadı. 💥 HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç, Rafa Silva krizindeki son gelişmeleri aktardı.



🔗 @ogzhngenc pic.twitter.com/NoeQgzMlmb — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2025 Sabah erken saatlerde tesislere gelen Portekizli yıldız, ilk olarak salon çalışmasında yer almadı. Rafa Silva, ağrılarını gerekçe göstererek akşam antrenmanına da katılmadı. Rafa Silva'nın ayrılık, Beşiktaş'ın ise sözleşme devam ettiği için bonservis beklentisi var. Ancak iki taraf şu ana kadar orta yol bulacak gibi görünmüyor.