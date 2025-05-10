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        Beşiktaş'ta seçim zamanı

        Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçimi 11 Mayıs Pazar günü (yarın) Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak. Seçimde mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy başkanlık görevi için yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:24
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        Beşiktaş'ta seçim zamanı
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        Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

        Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

        Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak.

        Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.

        Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

        SERDAL ADALI

        Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

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        Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

        GÜRKAN AKSOY

        Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

        Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

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