Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Welinton'un sakatlığı can sıktı. Vida'nın Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmasının ardından bir kötü haber de Brezilyalı futbolcudan gelirken elde tek stoper olarak Dortmund maçında beğeni toplayan Francisco Montero kaldı.

NECİP YİNE GÖREVE

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Montero'nun yanında ise yine Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor. Yeni Malatyaspor karşısında yabancı sınırından ötürü görev alan tecrübeli futbolcu, yaşanan sakatlıkların ardından yine savunmada görev alacak.

JOKERLİĞE ALIŞTI! İLK 11'DEYSE...

Necip Uysal, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de 32 maça çıkarken bunların 17'sinde ilk 11'de görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı maçların 10'una farklı mevkide başlayarak "joker" rolünü de tam anlamıyla üstlenmiş oldu. 10 maçın 6'sında sağ bek olarak görev yapan Necip, 4'ünde ise stoper bölgesinde şans buldu.

İLK 11'DEKİ SON 17 MAÇI

2020-2021

Trabzonspor - Sağ bek

Antalyaspor - Sağ bek

Konyaspor - Sağ bek

Gençlerbirliği - Sağ bek

Başakşehir - Stoper

Fenerbahçe - Stoper

Erzurumspor - Sağ bek

Sivasspor - Ön libero

Çaykur Rizespor - Ön libero

Hatayspor - Ön libero

Konyaspor - Ön libero

Gençlerbirliği - Stoper

Yeni Malatyaspor - Ön libero

Kasımpaşa - Sağ bek

Kayserispor - Ön libero

Karagümrük - Ön libero

2021-2022

Yeni Malatyaspor - Stoper

MONTERO İLE KRİTİK MAÇLARDA OYNADI

Necip Uysal ve Montero, geçen sezon çok kritik 2 maçta savunmada birlikte görev almıştı. İkili, Vida ve Welinton'un yokluğunda Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında savunmanın göbeğinde görev alırken Beşiktaş 3-2 ve 4-3'lük skorlarla kazanan taraf olmuştu. Necip, Fenerbahçe derbisinde takımının 3. golünü kaydetmişti.