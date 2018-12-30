Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim tatili unuttu.
Yılbaşı öncesinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar en az 2 transferi bitirmek istiyor.
Sağ bek, stoper, orta saha ve forvet alacak olan Kara Kartal'da isimler de belli olmaya başladı.
Stoper transferinde Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da Galatasaray'ın Serdar Aziz konusundaki net kararını bekliyor.
Savunmaya takviye yapacak olan siyah-beyazlı ekip, şartlar oluşursa her iki futbolcu için de hamle yapacak.
Yönetimin sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt vermesi beklenen teknik direktör Şenol Güneş'in ise başkan Fikret Orman ve kurmaylarından tek bir isteği var.
Tecrübeli çalıştırıcı, iki sezondur çok istediği Burak Yılmaz'ın transferinin bu kez bitirilmesini istedi.
Ligin ilk yarısının bitmesiyle birlikte bu futbolcuyla temasa geçen yönetim, oyuncunun Trabzonspor'dan bonservisini almasını bekliyor.
Burak için herhangi bir ödeme yapmak istemeyen Beşiktaş, futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 2,5 yıllık teklif yaptı.
Burak transferini bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, Vagner Love'la da yolları ayırmak için beklemede.
Bir diğer forvet Cyle Larin ise, Sadık Çiftpınar transferinde takasta kullanarak Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak vermenin planlarını yapıyor.
Güneş'in isteği üzerine Tolgay Arslan da affedilirken West Ham United'ın istediği Gary Medel için ise resmi teklifin beklendiği öğrenildi.
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