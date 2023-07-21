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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni transfer Daniel Amartey'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeni transfer Daniel Amartey'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!

        Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Lyanco ve Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de İstanbul'a getiriyor. Ganalı savunma oyuncusunu taşıyan uçak, sabaha karşı 05.30'da İstanbul Havalimanı'na inecek.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 00:05
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        Amartey'in geliş saati belli oldu!
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        Transferde atağa kalkan Beşiktaş, Lyanco ve Onana'nın ardından Amartey'e de kavuşuyor.

        Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Ganalı savunma oyuncusu, İstanbul'a geliyor.

        Amartey'i taşıyan uçağın sabaha karşı saat 05.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı öğrenildi.

        Beşiktaş, son olarak Leicester City'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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