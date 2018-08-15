Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda listesinin neredeyse yarısını yenileyecek. Orman’ın listesinde mevcut yönetimden 8 isim yer alacak. Mevcut yönetimden Umut Güner, Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Ahmet Ürkmezgil, Candaş Tolga Işık, Hakan Özköse, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu listeye alacak olan Orman, Erdal Karacan’ı da yeni yönetimde düşünüyor.



Albayrak’ın durumu belirsiz Siyah-Beyazlılar’da gerçekleşecek seçim öncesinde Fikret Orman’ın listesinde düşünmediği isimler de belli. Erdal Torunoğulları, Deniz Atalay, Ahmet Nur Çebi, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni yönetimde yer almayacak. Metin Albayrak’ın yönetime girip girmeyeceği ise belirsiz.



Başkan Fikret Orman’ın henüz listesine alıp almama konusunda kararsız kaldığı bir diğer isim de Ahmet Cihat Kumuşoğlu. Orman, yönetimden ayrılacak isimlerin yerine iş dünyasının ön plana çıkan isimlerini listeye almayı planlıyor.



SÜRPRİZ SERDAL ADALI



Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve sanayicilerini yeni yönetime almayı planlayan Fikret Orman, LASK Linz maçının ardından ikna turlarına başlayacak. Muzaffer Nasıroğlu’nu yönetime almak isteyen Fikret Orman, Ömer Sabancı’yı da listesine ekleyebileceği konuşuluyor. Orman’ın bir diğer sürprizi ise Serdal Adalı. Orman’ın daha önce kendisine karşı rakip olan Adalı’ya yönetime girmesi için teklifte bulunacağı öğrenildi.

Beşiktaş’ta başkanlık seçimleri öncesinde aday olması beklenen isimler arasında Hasan Arat da yer alıyordu. Konuyla ilgili olarak Haber1903’e konuşan Arat, “Hem süre, hem aradaki bayram hem de türkiye’nin şu an içinde bulunduğu ekonomik durum, yeniden birinin yönetmesi yerine mevcut yönetimin başkanın arzu ettiği kadro ile Mayıs’a kadar götürme isteğidir. Yönetim Kurulu değişikliğinin camiaya hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.Siyah-Beyazlılar’ın efsaneleri arasında yer alan Ali Gültiken’in, Başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gültiken, “camianın böyle beklentisi veya isteği olabilir. Ancak şu an için kesinlikle böyle düşünceye sahip değilim. Mevcut ekonomik şartlar içinde başkanın işi zor. Gelirgider arasında büyük uçurumlar var. Allah kolaylıklar versin” dedi.

(Fanatik)

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