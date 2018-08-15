Öne Çıkanlar
Beşiktaş
Futbol
Haberler > Futbol > Beşiktaş'ta yeni yönetime sürpriz isim - Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta gündem seçim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 16 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçim öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Orman'ın listesinde mevcut yönetimden 8 ismin yer alması beklenirken, Erdal Torunoğulları, Deniz Atalay, Ahmet Nur Çebi, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ'ın göreve devam etmeyeceği öğrenildi

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:43:39 | Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda listesinin neredeyse yarısını yenileyecek. Orman’ın listesinde mevcut yönetimden 8 isim yer alacak. Mevcut yönetimden Umut Güner, Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Ahmet Ürkmezgil, Candaş Tolga Işık, Hakan Özköse, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu listeye alacak olan Orman, Erdal Karacan’ı da yeni yönetimde düşünüyor.

Albayrak’ın durumu belirsiz Siyah-Beyazlılar’da gerçekleşecek seçim öncesinde Fikret Orman’ın listesinde düşünmediği isimler de belli. Erdal Torunoğulları, Deniz Atalay, Ahmet Nur Çebi, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni yönetimde yer almayacak. Metin Albayrak’ın yönetime girip girmeyeceği ise belirsiz.

Başkan Fikret Orman’ın henüz listesine alıp almama konusunda kararsız kaldığı bir diğer isim de Ahmet Cihat Kumuşoğlu. Orman, yönetimden ayrılacak isimlerin yerine iş dünyasının ön plana çıkan isimlerini listeye almayı planlıyor.

SÜRPRİZ SERDAL ADALI

Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve sanayicilerini yeni yönetime almayı planlayan Fikret Orman, LASK Linz maçının ardından ikna turlarına başlayacak. Muzaffer Nasıroğlu’nu yönetime almak isteyen Fikret Orman, Ömer Sabancı’yı da listesine ekleyebileceği konuşuluyor. Orman’ın bir diğer sürprizi ise Serdal Adalı. Orman’ın daha önce kendisine karşı rakip olan Adalı’ya yönetime girmesi için teklifte bulunacağı öğrenildi.



HASAN ARAT: HAYIRLI OLSUN

Beşiktaş’ta başkanlık seçimleri öncesinde aday olması beklenen isimler arasında Hasan Arat da yer alıyordu. Konuyla ilgili olarak Haber1903’e konuşan Arat, “Hem süre, hem aradaki bayram hem de türkiye’nin şu an içinde bulunduğu ekonomik durum, yeniden birinin yönetmesi yerine mevcut yönetimin başkanın arzu ettiği kadro ile Mayıs’a kadar götürme isteğidir. Yönetim Kurulu değişikliğinin camiaya hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ALİ GÜLTİKEN'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Siyah-Beyazlılar’ın efsaneleri arasında yer alan Ali Gültiken’in, Başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak  açıklamada bulunan Gültiken, “camianın böyle beklentisi veya isteği olabilir. Ancak şu an için kesinlikle böyle düşünceye sahip değilim. Mevcut ekonomik şartlar içinde başkanın işi zor. Gelirgider arasında büyük uçurumlar var. Allah kolaylıklar versin” dedi.

(Fanatik)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.