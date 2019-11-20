Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay bir hafta önce Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde akşam saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Kafe önünden geçen Ş.N.E. adlı öğretmen kadın, tanımadığı bir kadın tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen bu görüntülerde, tokat atan saldırgan kadın, araya giren bir erkeği de dövmeye başlıyor. Olayın ardından polise giden Ş.N.E. kendisine saldıran kadını tanımadığını, başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu.

RESSAM ÇIKTI

Olayın ardından polis harekete geçti. Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yapılan çalışmalarda kadının kimliği tespit edildi. Ressam olduğu belirlenen Berrak K., Büyükçekmece’de yakalandı. Beşiktaş İlçe Asayiş Büro’ya götürülen Berrak K. ile ilgili sorgulama yapıldı. yapılan sorgulamada Berrak K.’nın “Uyuşturucu madde kullanmak” ve “Mala zarar verme” suçlarından kaydı olduğu belirlendi. “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu”ndan işlem yapılan Berrak K. işlemlerin ardından adliyeye gönderilecek.