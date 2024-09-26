Beşiktaş tam kadro Hollanda'da!

Siyah-beyazlılar, dün 14.30'da Amsterdam'a hareket ederken tam kadro gidilmesi dikkat çekti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Necip Uysal ve Avrupa Ligi listesine yazılmayan Alex-Oxlade Chamberlain dışındaki tüm futbolcuları kafileye dahil etti.