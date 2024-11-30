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        Beşiktaş'tan Gabriel Paulista ve Uduokhai açıklaması

        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın kalça ön adale grubu tendonunda tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı. Felix Uduokhai'nin ise sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:36
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        Beşiktaş'tan sakatlıkları bulunan futbolcular Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin son durumlarıyla ilgili açıklama geldi.

        Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

        "Futbol A Takımımızın Macabbi Tel Aviv ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrası sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır.

        Aynı müsabakanın ilk yarısının ardından sol alt baldır bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

        Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai’nin tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

        PAULISTA 2 AY YOK, UDUOKHAI DERBİYE ZOR!

        Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista'nın en az 2 ay kadar sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

        Uduokhai ise Hatayspor maçında yok. Alman stoperin Fenerbahçe derbisine yetişmesi için sağlık heyeti yoğun bir tedavi programı uygulayacak.

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