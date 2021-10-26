Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı yenerek moral buldu. Siyah-beyazlıların Twitter hesabından maç sonunda yapılan 'Squid game' paylaşımı da gündeme oturdu.

Siyah-beyazlıların Twitter hesabından ilk olarak son dönemde Galatasaray'a karşı iç sahada alınan galibiyetlerin bir GIF'i yapılarak "#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

MUSTAFA MUHAMMED'E GÖNDERME

Beşiktaş'ın ikinci paylaşımında ise penaltıyı kaçıran Mustafa Muhammed'in 'Anakonda' lakabına imada bulunuldu. Yapılan paylaşımda Ersin'in penaltı kurtardığı anın fotoğrafları kullanılarak, "Kalesine yılan giremez" ifadeleri kullanıldı.

SQUID GAME

Siyah-beyazlıların son paylaşımında ise son dönemin popüler dizisi Squid Game yer aldı. Yapılan video paylaşımında Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi. Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.