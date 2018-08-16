UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Lask Linz ile Avusturya'da 1-0'ın rövanşına çıkacak olan Beşiktaş'ta, bu maçın yanı sıra pazar günü ligde oynanacak Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçının da programı belli oldu. Yüksek rakımı göz önünde bulunduran teknik direktör Şenol Güneş'in isteği ile Siyah-Beyazlılar, Avusturya'da oynayacakları maçın hemen ardından direkt olarak Erzurum'a geçecekler. Pazar günkü mücadeleye kadar burada kamp yapacak olan Kartal, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.

2 BİN 800 RAKIMLI KAMP MERKEZİ



Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden olan ve özellikle kışın binlerce turisti ağırlayan Erzurum'da, 2014'te inşa edilen ve üç yıl önce resmi açılışı yapılan 2 bin 800 rakımdaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yazın da birçok futbol kulübüne ev sahipliği yapıyor. İdeal hava sıcaklıklarına sahip olması ve yüksek rakımın sporcular üzerindeki olumlu etkilerini dikkate alan futbol takımlarının birçoğu, sezon öncesi kamp için tercih ettikleri Palandöken'de güç depoluyorlar.

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