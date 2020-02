ERMAN TOROĞLU: Bizim ligimizin adı Süper Lig… Amma velakin bugüne kadar Süper Lig'de seyrettiğim maçlar bırakın 'Süper'i, tırıktan maçlardı. İlk defa her şeyiyle bu yıl seyrettiğim ilk ve tek maçtı. Teknik adamların ve futbolcuların artıları ve eksileri, hakemin artısı vardı, eksisi yoktu. 2 numaralı yardımcının iki tane eksisi oldu, o kadar. Böyle bir maçta da bu kadar hata olur derim. Öncelikle Fırat iyi maç yönetti. Herhalde tehlikeyi sezinlemiş olsa gerek. Bu Türkiye'deki hakemleri zorlayacaksınız. Her an bunlara "Sana maç vermem, seni alakasız maçlara gönderirim" diyeceksiniz.