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Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün 2022? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Toto Süper Lig'in 2.haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Şimdiden büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün 2022? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Ligin ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 1 - 0 yenmişti. Bu maçın ardından futbolseverler, Alanyaspor - Beşiktaş maçının detaylarını internette aratmaya başladı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR -BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,

Alanyaspor - Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig maçı, 14 Ağustos Pazar günü saati 21:45'de oynanacak.

ALANYASPOR -BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

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