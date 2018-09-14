Süper Lig'de sezona evinde Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ve ikinci haftada geriye düşmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Beşiktaş, son iki maçta üst üste puan kayıpları yaşadı. Antalyaspor'a Vodafone Park'ta mağlup olarak evinde uzun süreli yenilmezlik unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, dördüncü haftada Bursa deplasmanından 1 puanla döndü ve toplamda 5 puan kaybetti. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe'den 3 puan alırken, Kayserispor'la berabere kaldı, Atiker Konyaspor'a da mağlup oldu. Peki, Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 15 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

"VODAFONE PARK'TAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş deplasmanından güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da cumartesi günü deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacaklarını belirtti.

Rakiplerinin ne kadar güçlü ve taraftarlarının önünde etkili olduğunu bildiklerini kaydeden Ravcı, "Biz bireysel yetenekleriyle değil birlikte oynayan bir takımız. Bu takım felsefemizi ve futbolun gerekli unsurlarını sahaya yansıtırsak Vodafone Park'tan alnımızın akıyla çıkacağız." diye konuştu.

Ravcı, zorlu müsabakada gösterecekleri cesaretin, inanç ve motivasyonun kendilerine çok şey kazandıracağını sözlerine ekledi.

BEŞİKTAŞ'TA EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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