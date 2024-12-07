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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ın 5 maçlık galibiyet hasreti derbiyle sona erdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ın 5 maçlık galibiyet hasreti derbiyle sona erdi

        Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasreti de sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:33 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:33
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        Beşiktaş, galibiyet hasretine son verdi!
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi 1-0'lık skorla yendi.

        Hem yönetimsel hem de sportif açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılar, bu derbi galibiyetiyle moral buldu. Kartal aynı zamanda ligde 5 maç sonra da galibiyetle tanıştı.

        Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe’ye kaybeden Beşiktaş, Başakşehir ile Hatayspor’la da berabere kalmıştı.

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