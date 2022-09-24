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Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş, uzun bir süredir altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşmeye imza attı. Peki, İstanbul doğumlu Demir Ege Tıknaz kimdir ve hangi mevkide forma giyiyor? İşte, ayrıntılar...

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  • Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

    Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı. İşte, Demir Ege Tıknaz ile ilgili merak edilenler...
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    Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncunun, sözleşmeye imza attığı bildirildi.
  • Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

    DEMİR EGE TIKNAZ KİMDİR?

    17 Ağustos 2004 doğumlu Demir Ege Tıknaz, orta saha, ön libero ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.
  • Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

    U19 Ligi'nde 25 maçta forma giyen Tıknaz, 2 gol atma başarısı gösterdi. 

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