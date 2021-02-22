Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren derbide ilk golü atan Josef de Souza'nın açık artırmaya çıkardığı forması ve kramponundan elde edilecek gelir, TEGV'ye bağış olarak aktarılacak.