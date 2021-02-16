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Beşiktaş’ta 53 golü 19 farklı isim attı

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve kupada da yarı finale yükselen Beşiktaş, hemen hemen her futbolcusundan gol katkısı aldı. Ligde 53 gol atan siyah-beyazlılarda 19 oyuncu gol atarken, toplamda ise 21 futbolcu gole katkı verdi

Beşiktaş’ta 53 golü 19 farklı isim attı

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamayan Beşiktaş’ta her hafta farklı bir isim sahneye çıkıyor. Konyaspor ile oynanan lig maçında Rosier, kariyerinde ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşarken, Beşiktaş’a da 3 puanı getiren isim olmuştu. Gençlerbirliği karşısında 4. dakikada attığı jeneriklik golle kilidi açan Ghezzal da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu iki ismin yanı sıra Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan ancak Beşiktaş forması giymeden önce gol sevinci yaşayamayan Fabrice N'Sakala da, Türkiye'deki ilk golünü Fenerbahçe derbisinde atmıştı. 53 gol atarak ligin en golcü ekibi olan Beşiktaş’ta bugüne kadar lig maçlarında süre alan 19 futbolcu bu sezon golle buluştu. Gole katkı yapan oyuncu sayısı ise 21. Kartal'ın hücumcuları da geride kalan 25 haftada farkını ortaya koydu. Aboubakar-Larin ikilisi geride kalan haftalarda toplam 24 gol atarak, sezonun en golcü ikilisi oldu.

WELINTON VE MONTERO DIŞINDA KATKI VERMEYEN KALMADI

Sezon boyunca birçok farklı isimden skor anlamında katkı alan Beşiktaş’ta, golü ya da asisti bulunmayan isimler yalnızca Welinton ve Montero oldu. Bu futbolcular dışında Rıdvan Yılmaz ve Dorukhan Toköz gol sevinci yaşayamazken, Rıdvan’ın 2, Dorukhan’ın da 3 asisti bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan ve devre arasında Karagümrük’e giden Lens, ligin ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında fileleri havalandırırken, aynı şekilde lisansı dondurulan ve devre arasında Sivasspor’a kiralanan Tyler Boyd da ilk maçta Trabzonspor filelerini havalandırmıştı. Sezonun ilk yarısında kadroda olmasına karşın fazla süre bulamayan ve devre arasında Lecce’ye giden Güven Yalçın da Sivasspor karşısında kilidi açan isim olmuştu.
Beşiktaş’ın ligdeki 53 golü atan isimler şu şekilde:
Oyuncu – Gol sayısı
Vincent Aboubakar: 12
Cyle Larin: 12
Bernard Mensah - 4
Atiba - 3
N’Koudou - 3
Vida - 3
Cenk Tosun - 2
Oğuzhan - 2
Hasic - 2
Gökhan Töre - 1
Necip - 1
N’Sakala - 1
Josef - 1
Ljajic - 1
Rosier - 1
Ghezzal - 1
Güven Yalçın - 1
Tyler Boyd - 1
Jeremain Lens - 1

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