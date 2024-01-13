Beslenmeye eklemeniz gereken kas yapan yiyecekler!
Sporu destekleyen besinlerle kasları güçlendirmenin mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Ayşe Yarar, "Egzersizle birlikte doğru besinleri tüketerek kasların büyümesini ve güçlenmesini destekleyebilirsiniz. Spor öncesi beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için çok önemlidir. Bu nedenle egzersiz öncesi karbonhidrat ve protein içeren hafif bir atıştırmalık tüketilebilir" dedi
Kas inşa etmek için en iyi gıdalar protein oranı yüksek ve doymuş yağ oranı düşük gıdalardır. Ancak beslenme içerisinde karbonhidratları ve yağları da ihmal etmemek gerekiyor. En iyi şekilde sonuç almak için ise dengeli bir diyet ve iyi bir egzersiz planı şart!
Sporu destekleyen besinlerle kasları güçlendirmenin mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Ayşe Yarar, "Egzersizle birlikte doğru besinleri tüketerek kasların büyümesini ve güçlenmesini destekleyebilirsiniz.
Spor öncesi beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için çok önemlidir. Bu nedenle egzersiz öncesi karbonhidrat ve protein içeren hafif bir atıştırmalık tüketilebilir" dedi.
Spor sonrası beslenme için de öneride bulunan Yarar, "Kas onarımı ve vücuttaki enerji depolarının yeniden doldurulması için protein ve karbonhidrat içeren bir öğün tüketmek kas onarımına yardımcı olacaktır" dedi.
İşte kas yapmaya yardımcı olan en önemli yiyeceklerden bazıları…
Protein: Kas gelişimi için en temel besindir. Kas dokusunun büyümesi ve onarımı için gereklidir.
Hayvansal protein kaynakları:
Yumurta, tavuk, hindi, somon, ton balığı gibi protein bakımından zengin besinler kas gelişimi için faydalıdır.
Bitkisel protein kaynakları: Bezelye, fasulye, mercimek gibi yüksek kalitede protein kaynakları tercih edilebilir.
Karbonhidratlar: Egzersiz öncesi ve sonrasında enerji sağlamak ve kas gelişimini desteklemek için karbonhidratlar önemlidir. Pirinç, patates, gibi kompleks karbonhidratlar kas yapımını destekler.
Sebze ve meyveler: Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, demir ve diğer mineraller açısından zengindir ve kas gelişimi için beslenmenin olmazsa olmazıdır. Demir, oksijen taşıma kapasitesini artırır ve kaslara daha fazla oksijen gitmesini sağlar.
Pancar, nitrat açısından zengin olduğu için kan akışını hızlandırarak egzersiz performansını artırır. Antioksidanlarla dolu olan bu sebzeler, kas iyileşmesini hızlandırır ve tercih edilmelidir.
Ananas, bromelian içeriği sayesinde sindirime yardımcı olur ve iltihaplanmayı azaltır. Aynı zamanda ödemin atılmasında destekleyicidir.
Süt ürünleri: Yoğurt ve süt ürünleri, kalsiyum ve protein açısından zengindir. Kalsiyum, kas kasılmaları ve kas fonksiyonları için önemlidir. Yoğurt, gibi probiyotik içeren ürünler, sindirim sisteminizin sağlıklı olmasına yardımcı olur ve besinlerin emilimini artırır.
Yağlar: Sağlıklı yağlar vücudunuzun enerji üretimine yardımcı olur ve kas yapım sürecini destekler. Aynı zamanda antioksidanlar ve mineraller açısından da zengindirler.
Avokado, zeytinyağı, balık yağı, Omega-3 yağ asitleri, badem, kajun gibi sağlıklı yağlar içeren besinleri tüketmek kas yapımını destekler ve hormonal dengenin korunmasına yardımcı olur.
Unutmayın ki kas yapımı süreci sabır ve disiplin gerektirir. Bu besinleri dengeli bir şekilde tüketmek, egzersiz yapmak ve yeterli uyku almak, kas gelişimini desteklemek için önemlidir.