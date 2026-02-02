Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor: Best Brands (BESTE) hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanımı, talep toplama tarihleri

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor: Best Brands kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor. 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtacak firmanın yüzde 29'u halka açılacak. Bu kapsamda kazanılacak fonun tamamı yeni yatırım amaçlı kullanılacak. İşte, Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 11:29 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:29
        1

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor. 54 milyonndan fazla lot dağıtmaya hazırlanan firma, 'BESTE' kodu ile borsada işlem görecek. 5-6 Şubat tarihlerinde talep toplayacak Best Brands firmasının kişi başına 25 ila 364 lot vereceği tahmin ediliyor. Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz detayları

        2

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.

        3

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM LOT MİKTARI

        Şirket, 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı tablosu şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 364 Lot (5350 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 218 Lot (3204 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 155 Lot (2278 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 110 Lot (1617 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 78 Lot (1146 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (735 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 34 Lot (499 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 25 Lot (367 TL).

        4

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Best Brands 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

        5

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 100 yeni tesislerin kurulumu ve satın alınması.

        6

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        7

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 34

        Halka arz büyüklüğü: 802 milyon TL

        T1-T2 bakiyesi kullanılabilir

        Bist kodu: BESTE

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
