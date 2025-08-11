Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beste Kökdemir'in balayı günlüğü - Magazin haberleri

        Beste Kökdemir'in balayı günlüğü

        Oyuncu Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ile çıktığı balayından karnının iyice belirginleştiği yeni karelerini; "Balayı günlükleri: 1'inci bölüm" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 19:17 Güncelleme: 11.08.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncunun balayı günlüğü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu.

        Kökdemir, düğünde paylaştığı ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu sevenleriyle paylaşmıştı.

        İlk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın mutluluğunu yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir oğulları olacağını açıklayan çift, balayı tatillerine devam ediyor.

        REKLAM

        Ünlü oyuncu, çıktıkları balayından karnının iyice belirginleştiği yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.

        Kökdemir, paylaşımlarına; "Balayı günlükleri: 1'inci bölüm." notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beste Kökdemir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?