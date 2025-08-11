Beste Kökdemir'in balayı günlüğü

Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu.

Kökdemir, düğünde paylaştığı ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu sevenleriyle paylaşmıştı.

İlk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın mutluluğunu yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir oğulları olacağını açıklayan çift, balayı tatillerine devam ediyor.

Ünlü oyuncu, çıktıkları balayından karnının iyice belirginleştiği yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.

Kökdemir, paylaşımlarına; "Balayı günlükleri: 1'inci bölüm." notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram