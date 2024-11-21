Bestemsu Özdemir'den evlilik sorularına yanıt: Büyük konuşmamak lâzım
Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz ile aşk yaşayan Bestemsu Özdemir, evlilik ve anne olmaya dair samimi açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bestemsu Özdemir, Şişli'de katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularıyla bir araya gelen Özdemir, "48 saatliğine sosyal medya kullanmadan yapabilir misiniz?" sorusuna; "Bence 48 yıl hayatımızdan çıkarılmalı" yanıtını verdi.
"ORADAKİ HİÇBİR ŞEY GERÇEK DEĞİL"
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmadığını ifade eden Bestemsu Özdemir, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Oradaki hiçbir şey gerçek değil, bu beni çok üzüyor. İki telefonum var, sosyal medya telefonumu çok az kullanıyorum. Şarjı 5 - 6 gün dayanır, çünkü kapattığımda bir daha aklıma gelmiyor.
"KALBİM DOLU"
Öte yandan bir süredir aşk yaşadığı Burak Deniz ile ilişkisi hakkında da konuşan Bestemsu Özdemir; "Kalbim dolu, bunu herkes biliyor ama şu an kariyerime odaklandım. Evlilikle ilgili kesin bir şey söylemek istemem, hayat bu, her şey kısmet. İstemiyorum ama büyük de konuşmamak lazım" dedi.