"ORADAKİ HİÇBİR ŞEY GERÇEK DEĞİL"

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmadığını ifade eden Bestemsu Özdemir, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Oradaki hiçbir şey gerçek değil, bu beni çok üzüyor. İki telefonum var, sosyal medya telefonumu çok az kullanıyorum. Şarjı 5 - 6 gün dayanır, çünkü kapattığımda bir daha aklıma gelmiyor.