Bestemsu Özdemir evleniyor

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile hayatını birleştiriyor. Özdemir, sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyurdu.

Bestemsu Özdemir, haziran ayında; "İlişkimiz başlayalı biraz oldu. Başladıktan bir süre sonra öğrendiniz. Bizi çekerken, onun heyecanını görünce çok eğleniyorum. Normalde canlı yayın yapıyor, zaten orada çok iyi ama burada heyecanlanıyor" demişti.

Bir arkadaşları vesilesiyle tanıştıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir; "Çok tesadüfen bir arkadaşımızın vesilesiyle tanıştık ama gerçekten tesadüf bir tanışma oldu. Sonrasında her şey çok güzel ilerledi. Biz de 'Kaderde bu varmış' dedik" ifadelerini kullanmıştı.