Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bestemsu Özdemir evleniyor - Magazin haberleri

        Bestemsu Özdemir evleniyor

        Oyuncu Bestemsu Özdemir, sevgilisi Ersin Görkem'in evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 15:29 Güncelleme: 13.08.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evleniyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile hayatını birleştiriyor. Özdemir, sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyurdu.

        Sevgilisine; "evet" yanıtını veren oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

        "KADERDE BU VARMIŞ"

        Bestemsu Özdemir, haziran ayında; "İlişkimiz başlayalı biraz oldu. Başladıktan bir süre sonra öğrendiniz. Bizi çekerken, onun heyecanını görünce çok eğleniyorum. Normalde canlı yayın yapıyor, zaten orada çok iyi ama burada heyecanlanıyor" demişti.

        Bir arkadaşları vesilesiyle tanıştıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir; "Çok tesadüfen bir arkadaşımızın vesilesiyle tanıştık ama gerçekten tesadüf bir tanışma oldu. Sonrasında her şey çok güzel ilerledi. Biz de 'Kaderde bu varmış' dedik" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ersin Görkem
        #Bestemsu Özdemir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu