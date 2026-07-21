BESYO TABAN PUANLARI VE KONTEJYANLARI 2026 | BESYO taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? BESYO bölümleri nelerdir?

Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri: AHBAP soruşturması: Oğuzhan Uğur'a tutuklama istemi, 22 milyon liralık aidat vurgunu, Dünyanın en büyüğü İspanya

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. AHBAP SORUŞTURMASI: OĞUZHAN UĞUR VE 9 KİŞİ ADLİYEDEAhbap soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, hesaplarında b... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. AHBAP SORUŞTURMASI: OĞUZHAN UĞUR VE 9 KİŞİ ADLİYEDEAhbap soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, hesaplarında bin 66 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 lira işlem hacmi oluştuğu; işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı yer aldı.22 MİLYON LİRALIK AİDAT VURGUNUBugün İstanbul Tuzla'da yer alan 268 dairelik bir sitede 3 yıldır toplanan aidatların kişisel hesaplara aktarıldığı ve yasa dışı bahiste kullanıldığı ortaya çıktı. Elektrik ve doğalgazı kaçak bağlanan ve çalışanlarının maaşları ile SGK primleri ödenmeyen site iflasın eşiğine gelirken; milyonluk vurgun, icra borçları ve silahlı tehdit iddialarıyla karşı karşıya kalan kat malikleri yetkililere yardım çağrısında bulundu. İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET GÖZALTINDAÖte yandan İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 31 şüpheli hakkında 5 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in polis aracına binerken "Gönlüm rahat, ekşi yemedim ki karnım ağrısın." ifadelerini kullandığı duyuldu.DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİTTİBir taraftan da Terörsüz Türkiye Süreci devam ediyor. DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na gittiği açıklandı. Heyet, son olarak 24 Mayıs'ta İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.CHP'Lİ MURAT EMİR'DEN 'YENİ PARTİ' AÇIKLAMASISiyasette "Yeni parti kurulacak mı?" sorusu yanıt bekleyen en sıcak başlıklar arasında yer alıyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de bu konuyla iligli bir açıklama yaptı ve "Önümüzde yeni parti konusunda sizlerle paylaşacağımız bir tarih, bugün için söz konusu değildir" dedi.STARMER BAŞBAKANLIKTAN RESMEN AYRILDIBirleşik Krallık Başbakanı Starmer, istifasını Kral 3. Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı. İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.HAMAS'IN YENİ LİDERİ HALİL EL HAYYEHamas, Halil El Hayye'nin yeni lider olarak seçildiğini duyurdu. Hamas'ın eski lideri Yahya Sinwar, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü. DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ İSPANYAVe 2026 Dünya kupası İspanya'nın. Normal süresi 0-0 biten İspanya - Arjantin mücadelesinde Matadorlar, 106'ıncı dakikada Ferran Torres'in golüyle 1-0 kazandı ve 16 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Messi ve Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti. Bu maç, final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu. 39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Fransa milli takımında forma giyen Mbappe de 22 gol ile gol kralı oldu. TRUMP, DÜNYA KUPASI ÖDÜL TÖRENİNDE SAHNEDEN İNMEDİABD Başkanı Trump, şampiyon İspanya'ya kupasını takdim etmek için çıktığı sahneden, kupayı verdikten sonra inmedi. FIFA Başkanı Infantino'nun telaşla Trump'ı çıkarmaya çalıştığı görülürken, İspanyol oyuncular sevinçlerini yaşamak için Trump'ın çıkmasını bekledi. Daha Az Göster