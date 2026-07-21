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        Haberler Bilgi Gündem BESYO TABAN PUANLARI VE KONTEJYANLARI 2026 | BESYO taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? BESYO bölümleri nelerdir?

        BESYO TABAN PUANLARI VE KONTEJYANLARI 2026 | BESYO taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? BESYO bölümleri nelerdir?

        2026 yılı için BESYO tercih sürecine yönelik araştırmalar hız kazanırken, adaylar hem taban puanlar hem de kontenjan detaylarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Üniversitelerin spor bilimleri alanındaki alım kriterleri, yalnızca merkezi yerleştirme verileriyle sınırlı kalmayıp özel yetenek süreçleriyle birlikte şekillendiği için her yıl farklı dinamikler öne çıkabiliyor. Bu nedenle adaylar, güncel açıklamalar kadar geçmiş yıllardaki eğilimleri de inceleyerek tercih stratejilerini oluşturmayı sürdürüyor. Peki, BESYO taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? BESYO bölümleri nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 06:31 Güncelleme:
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        1

        2026 yılı için BESYO tercih sürecine yönelik araştırmalar hız kazanırken, adaylar hem taban puanlar hem de kontenjan detaylarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Üniversitelerin spor bilimleri alanındaki alım kriterleri, yalnızca merkezi yerleştirme verileriyle sınırlı kalmayıp özel yetenek süreçleriyle birlikte şekillendiği için her yıl farklı dinamikler öne çıkabiliyor. Bu nedenle adaylar, güncel açıklamalar kadar geçmiş yıllardaki eğilimleri de inceleyerek tercih stratejilerini oluşturmayı sürdürüyor. Peki, BESYO taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? BESYO bölümleri nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        BESYO TABAN PUANLARI VE KONTEJYANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 yılına ilişkin üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Güncel verilerin, YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Adaylar ise tercih dönemine kadar önceki yıllara ait puan ve sıralama bilgilerini inceleyerek tercihleri için yol haritası oluşturuyor.

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        BESYO TABAN PUANLARI VE KONTEJYANLARI

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLA

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