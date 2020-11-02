Bahar döneminin ilk zamanlarda henüz açmamış çiçeklerin toplanması ve herhangi bir işlem görmeden kurutulmasından oluşan bir çaydır. Çaylarda kateşin adı verilen bir madde bulunmaktadır. Kateşin; bitkilerde bulunan ve antioksidan özellik gösteren maddelerdir. Beyaz çayın erken toplanmasındaki amaç; içinde bulunan kateşin adlı maddeyi korumaktır. Bu çaylar aynı bitkiden toplanmış olsalar da lezzetleri birbirinden oldukça farklıdır. Geçmişi oldukça eski olan beyaz çayın tarihi Çin’e dayanmaktadır. Beyaz çayın çok faydalı olduğu bilindiğinden, yabancı ülkelerden gizli tutulmuş ve sadece imparator ailesi için üretilmiştir. Günümüzde hala en az üretilen çay cinsidir. Yapraklar tam olarak olgunlaşmadığı için beyaz tüysü bir görüntüsü olur. Beyaz çay adını bu görüntüsünden almıştır. Beyaz çayın birçok çeşidi vardır. Bu çeşitler aromaya, tomurcuk sayısına, yapraklarına göre değişiklik gösterir.

Aromalı bir lezzete sahip olan beyaz çay Çin, Doğu Nepal, Doğu Tayland, Tayvan, Sri Lanka ve Hindistan civarında bulunmaktadır. Beyaz çay içeriği antioksidan, kateşin, tanin, kafein, teaflavin ve tearubigin maddelerinden oluşur.

Beyaz Çayın Faydaları Nelerdir?

İşte bir fincan beyaz çayın sizlere sağladığı faydalar:

Beyaz çay işlem görmeden toplandığı için antioksidan özelliğini uzun süre korumaktadır. Bu nedenle vücudunuzda biriken ödem, yağ, zararlı maddeler ve bakteriler beyaz çay sayesinde temizlenir.

Ergenlik döneminde veya sıcak günlerde ciltteki yağlanmalar sonucunda oluşan sivilcelerden herkes şikayetçidir. Sivilcelerinizi yok etmek için beyaz çay tüketebilirsiniz. Antioksidan ve antiseptik maddeler yönüyle zengin olan beyaz çay, cildinizdeki hücrelerin yenilenmesini sağlar ve cilt sağlığınızı korur.

Dilerseniz tüketerek faydalanın dilerseniz demlenen ve soğuyan çay ile cildinize masaj yapın. Sonuç mükemmel olacak.

Kanser hastalığı üzerine yapılan araştırmalarda beyaz çayın kuvvetli bir antioksidan olduğu belirtilir. Kanserli hücreleri vücuttan atma konusunda etkili olmaktadır.

Beyaz çay bağ dokularını sıkılaştıran bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde cilt problemlerinizi giderebilirsiniz. Cildinizde oluşan egzamalar ve saçlarınızda oluşan kepeklenme için oldukça faydalı olacaktır.

Beyaz çay fenol bakımından yüksektir. Fenol ise cildinizi sıkılaştıran ve kırışıklık etkisini ortadan kaldıran bir maddedir. Bu nedenle beyaz çayın cilt sağlığınızı koruduğunu ve sizi daha genç hissettireceğinizi ifade edebiliriz.

Diyabet hastaları için de ideal bir çay olan beyaz çay, diyabetin etkilerini en aza indirmektedir.

Düzenli olarak tüketilen beyaz çay, beyin ve zihin gelişimini destekler. Hafızayı koruma altına alarak daha dinç kalmanızı ve aktif olmanızı sağlar.

Beyaz Çay Ne Zaman İçilmeli?

Cildinizde yağlanmalar belirgin hale geldiyse,

Sivilcelerinizden kurtulmak istiyorsanız,

Romatizmaya bağlı ağrılar ve diğer ağrılar yok olsun diyorsanız,

Vücudunuza bakteriler yayıldıysa,

Tansiyon yüksekliği yaşıyorsanız,

Saçlarınız dökülmeye başladıysa,

Cildinizde kuruluk hissediliyorsa beyaz çay içme zamanınız gelmiş demektir.

Beyaz Çayın Diğer Faydaları Nelerdir?

Hücre yenileyici özelliğine sahip içeriğinden dolayı hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminin korunmasında rol oynar.

Tansiyon ve kolestrolün düşürülmesine destek verir.

Beyaz çayda yüksek oranda “kateşin” adı verilen flavonoidler bulunur. Bu kateşinler; kolon, prostat, mide gibi birçok kanser türüne karşı koruyucu etki göstermektedir. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak yenilerinin gelişimini engellemektedirler.

Beyaz çayın yeşil ve siyah çaya göre antioksidan özelliği daha fazladır. Güçlü antioksidan özelliğiyle serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklardan koruyucu etki gösterir.

Güneş, stres ve kötü beslenmeye bağlı oluşan erken yaşlanmaya karşı, hücrelerin zarar görmesini engelleyerek cildi korur ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

Damarlarda düzgün kan akışını sağlayarak yüksek kan basıncını önler.

Kafein oranı yeşil ve siyah çaya göre çok düşüktür.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakılmasını artırır. Doğru beslenme ve egzersize destek olarak içilen beyaz çay kilo vermeye ve kilonun korunmasına yardımcı olur.

Virüslere karşı vücudu koruyucu özelliği bulunmaktadır. HIV semptomlarının azalmasına yardımcı olur.

İyi kolesterolü (HDL) yükseltirken kötü kolesterolü (LDL) düşürerek kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda günde 2 veya daha fazla beyaz çay içerek kişilerde kalp krizine bağlı ölüm riskinin %50 oranında azaldığı görülmüştür.

Beyaz çay, kan şekerini ve insülin seviyesin de düzenleyerek şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde olumlu etki gösterir.

İçeriğinde bulunan az miktardaki florid; diş ve diş etlerini korur. Dişlerde plak, çürük oluşumunu önler ve ağızda kötü kokulara sebep olan bakterileri öldürür.

Kemik yapısını güçlendirir. Romatoid artrit ve romatizmal hastalıklarda olumlu etki gösterir.

Beyaz çay nasıl tüketilmeli?

Beyaz çay kesinlikle kaynatılmamalıdır. Demleme yöntemiyle 5-6 dakika bekletilip içilebilir. Sallama çay için ise 1 dakikalık bekleme süresi yeterli olacaktır. Hafif bir tadı olduğu için baharatlı yemeklerden sonra içilmesi takdirde tadını alamayabilirsiniz. Bu yüzden hafif yemeklerden sonra içilmesi daha doğru olur.