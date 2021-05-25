Banvit, üretim tesislerinde kapasite artırımına yönelik bir yatırım açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz tarafından alınan karar doğrultusunda, Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma İleri İşlem Tesisimizin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik toplam 46 milyon dolar tutarında yatırım yapılacaktır" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın 2021 yılında başlayacak olup sonraki 2 yıl içerisinde yatırımın tamamlanacağı da kaydedilerek, "Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek bu yatırım, hem şirket öz kaynaklarımızdan hem de yatırım kredisinden finanse edilecektir" ifadesi kullanıldı.

Verilen bilgiye göre, yapılan yatırım ile Banvit'in istihdamı 600 kişi artarak toplam 6 bin kişiye yaklaşacak.

Pandemi döneminde yeni ihracat pazarlarına girdiklerini kaydeden Banvit Genel Müdürü Tolga Gündüz, "İhracat pazarları konusunda Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yeni ülkelere giriş yaptık, Çin pazarını gözlemliyoruz" dedi.

Tolga Gündüz, salgın nedeniyle restoranların kapalı kalması nedeniyle Horeca kanalındaki cirolarını perakende kanalına yönelttiklerini de sözlerine ekledi.